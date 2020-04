Empresas da Região desesperam por apoios

Empresários desesperados. A machete da edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira revela que muitas empresas da Região ainda não receberam qualquer verba para fazer face às muitas dificuldades criadas com a pandemia Covid-10. Os apoios prometidos pelos governos Regional e da República tardam em chegar e até os formulários para a submissão dos pedidos contêm erros. No caso da restauração, há mesmo quem prefira manter as portas fechadas do que abrir com medidas restritivas.

Hoje também saiba que apesar dos constantes apelos das autoridades, há muitos idosos que tornam a recorrer a diversos pretextos para justificar saída de casa, deslocando-se diariamente até à baixa do Funchal. O facto da Madeira não apresentar casos positivos de Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, faz com que se crie uma falsa segurança aproveitada por muito para ‘afrouxar’ as regras e as medidas de contenção. Saiba também que a Autoridade de Saúde dispensou o treinador do Marítimo de fazer quarentena em hotel. José Gomes regressou ontem à Madeira e fará a quarentena em casa.

A edição impressa de hoje dá também conta de que há médicos a dar assistência a vários lares e que continua a aumentar a contestação à mobilidade dos clínicos. Há directores de serviço do SESARAM a exercer apenas no sector privado.

Fique a saber que o Jardim Botânico da Madeira - Engenheiro Rui Vieira celebra 60 anos no próximo dia 30 de Abril e que será requalificado.

E para ajudar a se proteger, o DIÁRIO lança um Kit Covid-19, numa embalagem que é composta por máscara, touca, luvas, álcool gel numa embalagem de 50 ml.

