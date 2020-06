Empresários do Porto Santo vão ter apoio permanente

Na primeira deslocação oficial ao Porto Santo na qualidade de secretário regional, Rui Barreto visitou, esta segunda-feira, as empresas instaladas no Parque Empresarial da ilha.

A visita às empresas foi conduzida pelo presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta. ,A acompanhar o governante estiveram ainda o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, e adjunto da Vice-Presidência do Governo Regional, Roberto Silva.

Na ocasião, o governante sublinhou “o bom relacionamento que existe por parte do Governo Regional e as instituições, com a Câmara Municipal do Porto Santo e também com o gabinete da Vice-Presidência”.

O secretário está na ilha com o objectivo de “contactar com as empresas e dar nota do trabalho que o Governo Regional tem desenvolvido”, e aproveitou esta primeira visita oficial para anunciar que o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) irá disponibilizar, em permanência, um colaborador para apoiar os empresários do Porto Santo, nos diversos Sistemas de Incentivo, durante todo o ano. Este apoio será articulado entre a Secretaria Regional da Economia e o gabinete da Vice-Presidência.

O secretário com a tutela da Economia aproveitou também para anunciar “em primeira mão” que a publicação da portaria que regulamenta o Programa ADAPTAR j acontecerá em breve e já se encontra assinada. O ADAPTAR-Madeira tem uma dotação de 5 milhões de euros e visa apoiar os empresários na reabertura dos espaços comerciais. Serão elegíveis todas as despesas realizadas com material de protecção individual, sinalética, máscaras e desinfetantes.

“Em breve as empresas do Porto Santo poderão submeter as candidaturas através do Balcão 2020. O Governo Regional vai fazer um adiantamento de 50% do valor elegível, em despesas até 5 mil euros, em que 80% desse valor é a fundo perdido. Uma oportunidade para ajudar os empresários do Porto Santo”, sublinha.

No que diz respeito ao pagamento das verbas referentes aos Sistemas de Incentivos do IDE, Rui Barreto garante que “o Governo Regional está a fazer pagamentos a cada 15 dias”. “Estamos a trabalhar à máxima velocidade possível, num tempo difícil, porque temos a noção que tudo temos de fazer,, e estamos a fazer, para ajudar as empresas. E ajudando as empresas estamos a ajudar os trabalhadores a garantir os postos de trabalho”.

Refira-se que o Parque Empresarial do Porto Santo tem 5 empresas instaladas que empregam cerca de três dezenas de trabalhadores.

Entre as principais medidas de apoio do Governo Regional, no âmbito da pandemia Covid-19, as empresas localizadas nos Parques Empresariais da RAM ficaram isentas do pagamento das rendas dos meses de abril, maio e junho de 2020.

Actualmente, as empresas sedeadas no Parque do Porto Santo estão ainda isentas do pagamento taxas de licenciamento para obras de construção e utilização de edifícios no Parque Empresarial da ilha. A decisão foi tomada através de deliberação camarária no passado mês de maio.