Depois de ter sugerido publicamente a 13 de Março o fecho do aeroporto da Madeira como medida de prevenção da covid-19, tendo sido elogiado e também criticado na altura - encerramento parcial que depois veio mesmo a acontecer por decisão do Governo Regional -, eis que o empresário madeirense Dário Silva, homem-forte do Grupo Café do Teatro, responsável por mais de uma dezena de espaços de restauração e bares na Região, sugeriu esta quarta-feira ao Executivo madeirense que tome uma outra decisão agora nesta nova fase de desconfinamento.

“Boa tarde, o uso de Máscara na Ilha tem de ser OBRIGATÓRIO! O Governo Regional tem de fazer uma lei seguindo a mesma já existente dos “Autocarros” que já é OBRIGATÓRIO e com multas!!!”, escreveu o empresário na sua página de Facebook.

“Só assim é que vamos conseguir controlar o vírus mais rapidamente! Temos todos de fazer esse grande esforço mas USAR MÁSCARA. Os principais Médicos da China assim o dizem! Um dos principais problemas da Europa na altura foi não estar a usar”, lembra Dário Silva.

“As nossas empresas precisam de ABRIR! Força MADEIRA, vamos lá ser mais uma vez pioneira nesta medida a nível Nacional”, conclui.

A publicação tem tido boa receptividade, agora que muitos madeirenses começam a regressar à normalidade e as empresas procuram recuperar o tempo que estiveram (e ainda estão) paradas.