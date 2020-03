Empresa Automóveis do Caniço anuncia alterações a vigorar a partir desta segunda-feira

Face ao estado de emergência decretado em todo o país, a Automóveis do Caniço, Lda (EACL), empresa que opera o serviço público de autocarros entre o Funchal e Caniço anuncia, através de um comunicado de imprensa, que vai colocar em vigor, a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de Março, um novo horário para algumas das suas carreiras.

No novo horário a implementar, a carreira 155 passará a ter um itinerário/percurso único que é feito ‘via Garajau’, sendo nessa carreira suprimidos os percursos ‘via Expresso’ e ‘via Figueirinhas’, originariamente existentes.

A carreira 157 é provisoriamente integrada na carreira 155.

As carreiras nº 87 e nº 109 ficam temporariamente associadas uma à outra. A ‘nova’ carreira resultante da fusão da carreira 87 com a 109 terá assim o seguinte e novo itinerário: Saída do Funchal, Estrada Conde Carvalhal, Cancela, Estrada das Eiras, Conjunto Habitacional das Figueirinhas, Chão das Eiras (não vai ao estabelecimento prisional), Estrada do Serralhal, descida pela Estrada Engº Abel Vieira, Estrada do Aeroporto com término junto ao nosso parque na Assomada. No sentido inverso esta Carreira sai da Assomada passando pela Estrada dos Moinhos, Estrada do Serralhal, Chão das Eiras, Conjunto Habitacional das Figueirinhas, Estrada das Eiras, Cancela, Estrada Conde Carvalhal e término no Funchal.

A ‘nova’ carreira cobre ambos os itinerários dessas carreiras temporariamente suspensas no seu percurso original.

Os percursos da carreira 2 mantêm-se, mas alteram-se os horários. Esta carreira absorve as viagens da carreira 136 temporariamente suspensa.

A alteração de horário agora introduzida é para vigorar durante todos os dias da semana (segunda-feira a domingo) e insere-se num plano de redução de oferta para conter o contágio da doença Covid-19.