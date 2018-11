EMIR passa a estar dotada de um compressor torácico

A EMIR vai passar a estar dotada de um compressor torácico que irá permitir substituir as manobras de reanimação. A informação foi avançada por José Dias, presidente da Protecção Civil, no Congresso Emergência Médica que decorre na Quinta do Lorde, no Caniçal.

O evento decorre enter hoje e sábado. A abertura deu-se esta manhã e o encerramento acontece na ilha do Porto Santo. O programa foi idealizado de forma a garantir a maior abrangência possível.

Serão tratados vários temas, como a PCR, o trauma, as vias verdes, a catástrofe e as novas tecnologias ao serviço da emergência.

A realização de um exercício ‘Mass Rescue Operation’ a bordo de um navio Lobo Marinho, pela originalidade e elevada logística empenhada, é uma das principais actividades deste evento.

Para este congresso são esperados mais de 300 congressistas.