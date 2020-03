Emergência põe Ireneu no comando

Se Marcelo Rebelo de Sousa declarar hoje o Estado de Emergência cabe ao Representante da República aplicá-lo na Região. Este é o tema que faz a manchete de hoje do DIÁRIO.

Na edição desta quarta-feira, pode ler sobre o apelo de Miguel Albuquerque: “Permaneçam em casa”. Isto no dia em que foi confirmado o primeiro caso positivo de Covid-19 na Madeira. Holandesa infectada chegou a 12 de Março e fez excursões pela ilha, tendo contactado com dezenas de pessoas. A região tem 4 casos suspeitos e 238 pessoas sob controlo activo, quando 120 aviões levaram mais de 20 mil passageiros para fora da Madeira, nos últimos 4 dias. Já a PSP e os militares intensificam vigilância para garantir cumprimento das medidas de restrição pública. Estas são as notas em destaque na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler entre as páginas 2 e 13.

Na plataforma on-line, no espaço dedicado à ‘edição impressa’, pode também acompanhar uma edição digital vespertina exclusivamente dedicada à pandemia.