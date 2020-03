‘Emergência confirmada’. O avançar galopante do novo coronavírus (Covid-19) levou a que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a decretasse estado de emergência em Portugal.

O título que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que os madeirenses já experimentam estas restrições, numa Região com três casos positivos registados até ontem e com quatro suspeitos a aguardar resultados. Ainda sobre a pandemia na ilha, o material de protecção está a ser racionado no Hospital; as farmácias não têm gel desinfectante e álcool; os Bombeiros Sapadores dizem-se desprotegidos; easyJet avança com plano de voos de resgate; e a hotelaria teme efeito ‘bola de neve’. Tudo para ler entre as páginas 2 e 13.

Eis os restantes temas em destaque de primeira página:

“Transmissibilidade é maior no dia antes do aparecimento dos sintomas”

A revelação é feita ao DIÁRIO pelo delegado de Saúde no Funchal, Maurício Melim;

Impedidos contratos de valor superior a 6 mil euros e Navio com carga só deve chegar sábado

