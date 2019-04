Emanuel Câmara realça “ADN social” e “autonomista” do PS

O presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, destacou, esta manhã, na abertura da III Convenção dos Estados Gerais, o “ADN social” e “autonomista” do seu partido.

“As grandes vias que construímos são no social, no apoio às populações, desde os mais novos aos mais idosos”, afirmou o líder socialista, para exemplificar o “ADN social” presente na política das autarquias que o PS conquistou na Madeira em 2013. Por outro lado, disse que “o PS, ao contrário do que os outros dizem, é um partido com veia autonomista” e explicou que isso ficou demonstrado quando na lista às eleições europeias foi atribuído o 6.º lugar à candidata indicada pela estrutura da Madeira, Sara Cerdas. “É o melhor lugar de sempre”, sublinhou.