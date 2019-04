Elogios aos enfermeiros na abertura do Congresso Insular

Esta manhã, na abertura do Congresso Insular de Enfermagem, foram muitos os elogios aqueles que pertencem a esta carreira, com algumas farpas políticas à mistura.

O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo elogiou a “qualidade” e “competência” dos enfermeiros, concluindo que estes “estão para o Sistema de Saúde como os autarcas estão para a população: em proximidade”. Dito isto, o autarca que é candidato do PS a presidente do Governo Regional, ‘atacou’ o Governo de Miguel Albuquerque - presente, assim como o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos - ao afirmar que “a Saúde é hoje a principal preocupação dos madeirenses” devido “à degradação do Serviço Regional de Saúde”, denunciando “falta de recursos humanos e materiais”. Criticou também as listas de espera, que classificou de “inaceitáveis nos tempos que correm” tudo consequência da “desorientação política que existe no sector”, acusou.

Miguel Albuquerque por sua vez, apontou baterias à República lembrando que “aqui na Madeira ninguém desrespeita os enfermeiros. Ninguém diz que os enfermeiros são selvagens”, apontou, arrancando aplausos da plateia. O presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para lembrar a recente contratação de mais 276 enfermeiros, garantindo novo concurso, até final deste semestre, para mais 128 enfermeiros.

Sobre o descongelamento de carreiras garantiu que o processo está fechado. Até 2021 estão reservados 4 milhões de euros para ‘devolver a cerca de 1500 enfermeiros adiantando que “o acordo está fechado”.

A terminar, nova farpa dirigida a Lisboa, ao admitir que o Sistema de Saúde Regional “não é muito bom nem é perfeito, mas é muito melhor que o Sistema Nacional neste momento”, atirou.