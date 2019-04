Educação Rodoviária concentra alunos na festa final do Plano Regional de Educação Rodoviária

A Prova de Orientação Rodoviária, a Taça Escolar de Educação Rodoviária e o “100” Comentários no Trânsito, três projetos integrantes do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) desenvolvido nas escolas no presente ano letivo, chegaram ao fim na sexta-feira transata (29 de março), com a concentração dos alunos finalistas no Parque de Santa Catarina e na Escola de Nossa Senhora da Conceição (Fundação).

A Prova de Orientação Rodoviária e a Taça Escolar de Educação Rodoviária colocaram em evidência as competências dos alunos no que se refere aos conhecimentos em matéria de sinais e regras de trânsito: no primeiro caso, os participantes intervieram apeados, ao passo que o segundo desafio incluiu uma prova escrita e outra prática, montados numa bicicleta, na qual cada um foi avaliado por um agente da Polícia de Segurança Pública. O “100” Comentários no Trânsito consistiu numa mostra de fotografia acerca dos comportamentos (des)adequados de passageiros, peões e condutores, numa espécie de “Flagrantes do Trânsito”.

Em apenas 90 minutos, os 20 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, em representação de escolas de dez municípios e outros 48 alunos dos 2.º e 3.º ciclos, representantes de 24 estabelecimentos de ensino, tiveram a oportunidade de experimentar seis atividades diferentes: Taça Escolar de Educação Rodoviária, Jogos de mesa e de vídeo, Demonstração de Robótica, Gladiadores (insuflável) e Voleibol. Além destes, outros 96 alunos, também dos 2.º e 3.º ciclos, em representação de 24 estabelecimentos de ensino, experimentaram atividades semelhantes mas, em vez da Taça Escolar de Educação Rodoviária, participaram na Prova de Orientação Rodoviária.

A entrega de prémios contou com a presença de várias entidades, quer de organismos públicos, quer privados, designadamente autarcas dos Municípios do Funchal, Machico e Porto Moniz, e representantes da MZ Bike e da Fundação.

O Superintendente Luís Simões, Comandante do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, parceiro neste projeto, felicitou a organização pelo extraordinário contributo em prol do combate ao flagelo da sinistralidade rodoviária, apelando ainda ao papel decisivo de cada indivíduo para fazer da segurança rodoviária uma prioridade de todos os portugueses.

O PRER é uma iniciativa que, desde 2007/2008, merece a atenção da Secretaria Regional de Educação. Envolve atualmente 81 estabelecimentos de educação/ensino, desde a Educação Pré-Escolar até ao Ensino secundário, passando por todo o Ensino Básico. O Projeto envolve, sobretudo, os diversos agentes da comunidade escolar, mas contempla também atividades para a sociedade civil. A formação contínua dos diversos dinamizadores do PRER tem merecido também a atenção governamental, num esforço que tem envolvido organismos regionais e nacionais, como é o caso da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

O PRER, numa lógica de educação contínua dos utentes da estrada, prossegue com a execução de diversos projetos nas escolas e assinalará, a 5 de maio próximo, o Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante.

Os premiados foram:

XII TAÇA ESCOLAR DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA – FINAL REGIONAL

1.º CICLO

1.º Classificado: Luana Rodrigues – EB1/PE do Porto Santo

2.º Classificado: Szymon Vasconcelos – EB1/PE Figueirinhas

3.º Classificado: Diogo Fernandes – EB1/PE Ribeira Brava

2.º CICLO

1.º Classificado: Gonçalo Costa – EBS de Machico

2.º Classificado: Martim Pereira – EBS Ângelo Augusto da Silva

3.º Classificado: Santiago Gonçalves – EB23 do Estreito de Câmara de Lobos

3.º CICLO

1.º Classificado: José Lucas Faria – EBS Padre Manuel Álvares

2.º Classificado: Rúben Bacanhim – EB123PE Porto da Cruz

3.º Classificado: Tomás Gonçalves – EBS da Ponta do Sol

XI PROVA DE ORIENTAÇÃO RODOVIÁRIA – FINAL REGIONAL

2.º CICLO

1.º Classificado: Ângelo Silva e João Vieira– Colégio Infante D. Henrique

2.º Classificado: Liliana Garcês e Beatriz Andrade – Bispo D. Manuel F. Cabral (Santana)

3.º Classificado: Leonardo Aguiar e Ricardo Abreu – EB123PE de Santo António e Curral das Freiras

3.º CICLO

1.º Classificado: Catarina Telo e Mariana Cabral – EBS Gonçalves Zarco

2.º Classificado: Diogo Andrade e Dino Quintal – EB23 Dr. Alfredo F. Nóbrega Júnior (Camacha)

3.º Classificado: Lurdes Gregório e Marta Nóbrega – EBS Padre Manuel Álvares (Ribeira Brava)