Eduardo Jesus apela à serenidade e diz que não é o momento “de encontrar culpados ou inocentes”

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, apelou esta tarde a um comportamento responsável e consciente por parte dos madeirenses e por parte dos turistas que ainda se encontram na Madeira.

“É obrigação da Madeira, como terra que sempre soube receber, e bem, e faz dessa característica um elemento que nos distingue, saber lidar com esta situação”, disse o governante, acrescentando mesmo que neste momento não se trata de “um processo de encontrar culpados ou inocentes”, mas sim de um grande desafio para todos.

Numa declaração ao DIÁRIO, o responsável pelo turismo na Madeira lembrou que as pessoas que ainda aqui se encontram de férias, tal como os portugueses e madeirenses que estão pelo Mundo fora à espera do regresso ao País, não têm culpa nenhuma.

“As pessoas não têm culpa nenhuma de estar a passar férias num momento em que esta circunstância despoletou em todo o Mundo. Tal como existem muitos portugueses e alguns madeirenses que também se encontram fora de Portugal neste momento a terminar a suas férias e que precisam ser acarinhados e apoiados no regresso”.

Eduardo Jesus sublinhou que tem estado em contacto permanente com as companhias aéreas, com as agências de viagens, para que os turistas regressem o mais rapidamente possível ao seus países de origem. No entanto, deixou bem claro, “hoje a preocupação é não ter estrangeiros no nosso território, mas daqui a poucas semanas, quando tudo isto de ultrapassar, o nosso objectivo volta a ser captação de milhares e milhares de turistas aqui para a Madeira”, por todo o peso que o sector turístico tem para a nossa ilha, para as nossas empresas e para as nossas famílias.