Eduardo Jesus acompanhou ‘Visitas Cantadas’ nos museus

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, visitou hoje a Quinta Magnólia, estando esta iniciativa inserida no projecto ‘Visitas Cantadas’.

As gravações tiveram o seu início na passada segunda-feira e, até ao momento, foram efectuados registos no Solar do Aposento, Museu Etnográfico da Madeira, MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Centro Cultural John Dos Passos e Centro Cultural Quinta Magnólia.

As gravações prosseguem, esta tarde, no Solar de São Cristóvão e nos dias 7 e 8 de Maio estão reservados para os museus e espaços museológicos no Funchal, tutelados também pela secretaria, nomeadamente, Museu de Fotografia da Madeira, Museu Quinta das Cruzes, Casa-Museu Frederico de Freitas e Universo de Memórias João Carlos Abreu.

Eduardo Jesus destacou o facto de esta iniciativa ser realizada em vários pontos da ilha, numa lógica de descentralização.

O governante disse que esta é uma forma de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que foi reprogramado devido à covid-19, com os serviços dos museus a se reinventarem, oferecendo “serviços e experiências diferentes”, com base digital através das redes sociais.

Em jeito de conclusão, Eduardo Jesus afirmou que as actuações dos artistas são também uma forma de convidar as pessoas a visitarem os museus quando for oportuno.