“É possível fazer mais e melhor”, diz Norberto Maciel no dia do Concelho de Machico

No dia em que Machico assinala o seu aniversário, fundamentado na sua posse administrativa, é essencial que a nossa população encare o futuro com responsabilidade e esperança mas, também, com a convicção de que é possível fazer mais e melhor, até porque o futuro desta terra e das nossas gentes não pode continuar à mercê de quem já demonstrou, por diversas vezes, não ter visão, estratégia ou sequer capacidade para liderar este concelho”. A afirmação é do presidente da Comissão Política Concelhia do PSD/Machico, Norberto Maciel, que, nesta data, aproveita para saudar toda a população – e, particularmente, os emigrantes que se encontram fora do concelho, os trabalhadores, os dirigentes sociais, culturais, recreativos e desportivos, os pescadores, os funcionários da autarquia e os jovens e estudantes de Machico.

Norberto Maciel deixou também um reconhecimento muito especial a todos os munícipes pela forma responsável, prudente e colaborante com que geriram esta pandemia. “Se Machico foi um dos concelhos da Região com menor taxa de infecção, esse resultado deve-se a toda a população, que mais uma vez foi exemplo”, disse.

Numa alusão às contas da autarquia, o social-democrata lembrou que não faz sentido, com um orçamento anual de 10 milhões de euros e com uma reserva de 50% para despesas correntes, “não haver um projecto de desenvolvimento socioeconómico para cada uma das freguesias do concelho”.

Além disso, referiu que também não faz sentido, “que, só no presente mandato, a população de Machico tenha contribuído em mais de 15 milhões de euros, através de impostos directos e indirectos, não obtendo do executivo qualquer contrapartida em termos de desenvolvimento e modernização”.

“Actualmente e com uma dívida praticamente residual, estão criadas as condições para que valorizemos o nosso concelho, através de uma política séria, organizada e promotora do investimento público e privado que, simultaneamente, atenda às necessidades da nossa população e reforce a nossa imagem e credibilidade turística”, reforça

Norberto Maciel destacou ainda a importância de se manter o Feriado Municipal a 9 de Outubro, dia do Senhor dos Milagres, que levou à realização de uma petição escrita, entregue na autarquia, com mais de 1.700 assinaturas, recolhidas em apenas três dias. Um “documento prontamente ignorado pelo executivo socialista”, criticou.

O social-democrata terminou dizendo que o objectivo é ter “um concelho próspero” e “desenvolvido”, que “a população se identifique, se sinta ouvida e apoiada e, acima de tudo, onde cada cidadão assuma o seu papel para o bem comum”.

“Na certeza de que não é isso que temos hoje, temos é de trabalhar, afincadamente e desde já, para que esta venha a ser uma realidade, tão rápido quanto possível”, atirou.