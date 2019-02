“É necessário uma nova revolta do povo da Madeira”, defende Paulino Ascenção

Paulino Ascenção, coordenador do Bloco de Esquerda/Madeira, disse que, actualmente, temos um cenário semelhante à Revolta da Farinha’. Mas, segundo o ‘bloquista’, “agora é o Governo Regional a criar e a alimentar os monopólios, a concentrar as actividades económicas e o poder nas mãos de umas poucas famílias”.´

“É para isso que tem servido a Aautonomia – com a mesma consequência no aumento do custo de vida. Temos monopólios ou negócios com lucros garantidos pelo Governo Regional no transportes marítimo e nos portos, nas concessões da Via Litoral e Via Expresso, nas inspecções automóveis ou na gestão privada da Zona Franca. O outro lado da moeda são a pobreza e o desemprego e a nova de jovens qualificados a ter de emigrar porque não encontra perspectivas de futuro na Madeira”, afirmou.

De acordo com Paulino Ascenção “é necessário uma nova revolta do ovo da Madeira (pacífica, através do voto), pelo fim dos monopólios, pelo fim dos privilégios de alguns a quem tudo é permitido, por maior justiça social”. “Uma autonomia que dê oportunidades de futuro a todos os madeirenses e não apenas a alguns, porque o dono da Madeira é o povo”, concluiu.