O presidente do Governo Regional está preocupado com a evolução da pandemia não só nos principais mercados emissores do Turismo para a Madeira, caso do Reino Unido, mas também com o que está a acontecer em Portugal continental. Espera por isso que a anunciada ‘reabertura’ do Aeroporto da Madeira a partir do dia 1 de Julho seja feita com toda a segurança de modo a garantir que a situação de controle da pandemia perdure na Região.

“A partir de 1 de Julho vamos fazer uma reabertura consolidada, segura, levando em linha de conta aquilo que é fundamental que é de conter a expansão da pandemia na Madeira e ter a situação controlada. Esperamos depois que a partir do mês de Setembro a oferta e sobretudo a indústria turística retome. Até lá vamos aproveitar estes meses para o turismo interno. Não é suficiente mas é aquilo que nós neste momento podemos perspectivar para o futuro”, admitiu.

Miguel Albuquerque, que esta tarde visitou a Quinta das Vinhas, um empreendimento turístico recentemente remodelado no Estreito da Calheta, lembrou que a retoma do Turismo na Região “não depende de nós. Depende fundamentalmente dos países emissores”. Na maioria dos casos, “ainda com surtos pandémicos”, lembrou, depois de apontar o preocupante exemplo do Reino Unido, “ainda com graves problemas de pandemia” que já provocou “mais de 43 mil mortos” e “ainda não está controlada”.

Preocupação também com os focos de contágio que estão a reaparecer no território continental. “Parece que está a haver uma segunda vaga. Temos de ter muito cuidado e temos que controlar muito bem aqui as entradas para não termos aqui problemas”, reafirmou.

Preocupações manifestadas na Quinta das Vinhas, propriedade com uma área total de 30 mil metros quadrados, a maioria dos quais ocupada por um vinhedo. Integra a tipologia de turismo no espaço rural na modalidade de agroturismo.

Elogiou o “investimento excepcional” na “belíssima” quinta “exemplarmente recuperada”.

Satisfeito com mais esta “pérola para o nosso turismo”, o presidente do Governo lembra que são estas apostas que contribuem para “valorizar a nossa oferta turística e também o Concelho da Calheta”, no caso em apreço.

Não deixou de recomendar aos madeirenses que “aproveitem nos próximos meses” para “passar uns dias” fazendo “turismo interno”.