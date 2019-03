Duarte Nuno Dória desconhecia nova “perseguição política” por parte do PSD-Madeira

Duarte Nuno Dória, o incómodo filiado no PSD-Madeira, ficou este domingo a saber, pela notícia publicada na edição impressa do DIÁRIO, que o partido está determinado em o expulsar da militância política.

“Até agora não fui informado de nada”, reagiu já esta manhã à intenção do PSD-M o expulsar do partido.

Refira-se que o DIÁRIO revela na sua edição deste domingo que o PSD-M instaurou nos últimos dias um processo disciplinar a Duarte Nuno Dória tendo em vista a sua expulsão do partido devido a comportamentos que o partido entende que lesam os estatutos e violam os chamados deveres de militante.

O militante 10.363, no partido desde 2002, é acusado de ter comportamentos que atentam contra o bom nome do PSD e do seu presidente, do Governo Regional e dos seus membros, em particular de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde.

“A confirmar-se esta intenção de me expulsar do partido é a prova cabal da perseguição política que tenho vindo a ser alvo no meu local de trabalho”, denuncia Duarte Nuno Dória, referindo-se à pressão que tem vindo a ser exercida no último ano no sentido de o despedir do SESARAM, onde é funcionário, e que começou com o seu afastamento da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, em Fevereiro de 2018.

Foi a primeira consequência após Duarte Nuno Dória ter pedido “mudança urgente” no comentário à foto da semana no DIÁRIO, que ilustrava os corredores da Urgência do Hospital Central do Funchal caóticos e repletos de pessoas.