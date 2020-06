A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje, 18 de Junho, informação estatística na área da Agricultura e Pesca, em 2019, que permite perceber a evolução do sector.

Agricultura

Na agricultura, a batata continuou a ser a cultura com maior volume de produção, atingindo 28.978 toneladas (t), observando-se um acréscimo de produção de 130 toneladas entre 2018 e 2019. A batata-doce surge como a segunda produção mais relevante no grupo das culturas temporárias com 12.057 toneladas, valor superior ao de 2018 em 132 t. Segue-se a cana-de-açúcar, com 9.814 toneladas, cuja produção sofreu uma redução de 936 t (-8,7% relativamente a 2018).

Culturas permanentes

Nesta área, o destaque foi para a produção de banana (22 732 t, +29,2% face ao ano anterior) e de uva de castas vitis vinifera (3 960 t, +9,3% que em 2018). No caso da uva, informações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, (IVBAM, I.P.) dão conta de que 78,2% da produção foi de tinta negra mole (81,2% em 2018).

Produção animal:

No ramo da avicultura industrial, a produção de ovos em 2019 rondou os 19 milhões de unidades, mais 4,2% do que em 2018. O abate de frango ascendeu às 3.157,4 toneladas (peso limpo), registando-se um aumento de 1,2% em relação ao ano transacto.

O total em peso de reses abatidas e aprovadas para consumo da população em 2019 foi de 998,4 toneladas (peso limpo), aumentando 4,5% face ao ano precedente. Este acréscimo reflecte o crescimento verificado tanto nos suínos abatidos (+6,4%), como nos bovinos (+4,4%). Registe-se que a espécie mais abatida é a da raça bovina (92,8% do total).

Pesca

Segundo a Direcção Regional de Estatística da Madeira, o total de pesca descarregada nos portos da Região aumentou 6,7% face a 2018, rondando as 8 023,5 toneladas. O valor de primeira venda cresceu 17,8%, com o acumulado anual a atingir os 22,1 milhões de euros.

O atum e similares, ainda assim, foi a espécie mais abundante em 2019, atingindo as 5,1 mil toneladas (64,0% do total de pesca descarregada e representando uma subida de 9,6%). A segunda espécie mais capturada foi a do peixe-espada preto, atingindo um total de 2,2 mil toneladas em 2019 (+2,1% que em 2018).

Contas Económicas da Agricultura e Exportações de produtos agrícolas:

Os dados provisórios das Contas Económicas da Agricultura Regionais (CEAREG), mostram que na Região Autónoma da Madeira (RAM) a produção do ramo agrícola em 2018 fixou-se em 102,8 milhões de euros, um aumento de 3,9% em termos nominais face ao ano precedente.

A RAM expediu 18,3 mil toneladas de banana em 20191, 14,2 toneladas de anona e 4,4 toneladas de abacate. De salientar ainda a saída de cerca de 3 mil próteas e 2 milhares de hastes de cymbidium.

Preços agrícolas:

Em 2019, o índice de preços dos bens agrícolas no produtor cresceu 5,1% comparativamente a 2018. Para o referido acréscimo contribuíram essencialmente os aumentos dos índices de preços de outros produtos vegetais (+7,6%), dos frutos (+6,6%) e dos vegetais e produtos hortícolas (+6,1%).

Por sua vez, o índice de preços dos meios de produção de consumo corrente na agricultura, registou uma subida de 2,1% relativamente a 2018, determinada pelo aumento do índice de preços das sementes e plantas (+33,7%) e dos alimentos para animais (+4,5%).