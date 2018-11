Dragagem do Porto do Funchal durará quatro meses

O concurso público para a dragagem do Porto do Funchal, entre o cais 6 e o cais 8, é lançado hoje, garante ao DIÁRIO a Presidente do Conselho de Administração da APRAM, Lígia Correia.

A obra, estimada em mais de 706 mil euros, deverá arrancar no primeiro trimestre de 2019, durará quatro meses e permitirá assegurar as melhores condições de operacionalidade desta importante infraestrutura.

O investimento do Governo Regional foi estabelecido em contrato programa com a APRAM e resulta de um estudo que recomendou a intervenção.

