Donald Silva aborda hoje os empreendedores estrangeiros na História da Madeira

A Câmara Municipal do Funchal organiza hoje, 6 de Fevereiro, através da Biblioteca Municipal, uma conferência que vai abordar os contributos para o progresso da Madeira dados por personalidades como Elizabeth Phelps, Robert Kalley, Richard Lowe, John Howard March, Robert Page, Gunther Maul e Alexander Zino, entre outros, empreendedores que ajudaram a melhorar a economia, o bem-estar e o conhecimento científico da Região, ao longo das décadas.

A conferência terá lugar nas instalações da Biblioteca Municipal, no edifício 2000, pelas 18 horas desta quarta-feira, e será ministrada em língua inglesa por Donald Silva, Professor Emérito da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos da América, e um grande estudioso deste tema.

Donald Silva é descendente de madeirenses e tem colaborado com a Biblioteca Municipal do Funchal ao longo dos últimos anos. Visitou a Madeira pela primeira vez em 1970 e, desde então, iniciou uma profícua produção a respeito da ilha, que resultou em artigos, múltiplas conferências na Madeira e vários livros. É, neste caso, autor de diversas obras que divulgam o nome da Madeira pelo mundo, nomeadamente ‘A Bibliography & Internet Guide for the Madeira Islands’, ‘Black Kestrel’, um romance baseado na Madeira durante o reinado de D. Carlos I, e ainda ‘The Magnolia Lectures’, em que o autor reuniu os textos das conferências apresentadas na Região na última década.