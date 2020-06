Doente de Câmara de Lobos continua a ser o único com Covid-19 na Madeira

A Madeira continua apenas com um caso activo de Covid-19, segundo o boletim informativo divulgado esta tarde pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE). Este paciente reside em Câmara de Lobos e encontra-se em isolamento, alojado num hotel, “sem necessidade de cuidados hospitalares”.

Recorde-se que a Região contabiliza até ao momento 90 casos de infecção com o novo coronavírus, sendo que 89 já se encontram recuperados.

O IASAÚDE adiantou que se mantém o total de 1.543 notificações de casos suspeitos de Covid-19 contabilizadas na RAM, das quais, 1.453 não se confirmaram.

No total, são 1.103 as pessoas acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, 439 pessoas em vigilância activa e 664 em autovigilância.

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (tel. 291212399) é agora de 1.340, com 142 pessoas em acompanhamento pelos profissionais do Instituto. Os contactos Linha SRS24 (tel. 800242420) totalizam, à data, 8.587.

Relativamente a outros testes para despiste de COVID-19 realizados, o total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM chega agora às 19.735. O número de utentes alvo de teste é de 17.768.