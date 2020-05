Distinção da praia do Porto Santo como uma das mais seguras em destaque na revista norte-americana Forbes

“Esta distinção, para os operadores turísticos da Região, é quase como um selo ‘Clean & Safe europeu’”, diz Bruno Martins. O director-geral do Vila Baleira Resort – Porto Santo reage, assim, à eleição da praia do Porto Santo, pela European Best Destinations Organization (EBD), como uma das dez praias europeias a visitar neste Verão e ao destaque dado pela conceituada revista norte-americana Forbes, que aponta esta praia como uma das mais seguras, mais longas e com maior possibilidade de assegurar o distanciamento social necessário na fase pós-confinamento que se verificou um pouco por toda a Europa.

“Olhamos com alguma esperança para os próximos três meses de operação, uma vez que muitos turistas querem aproveitar o desconfinamento para viajar neste Verão. Porém, são naturais os receios que muitos sentem na hora de escolher o destino de férias”, afirma Bruno Martins.

Por isso, reforça alguns argumentos destacados pela Forbes. “O número de casos de doentes infectados com a COVID-19 na região da Madeira foi muito baixo e, no caso da ilha do Porto Santo, foi mesmo residual”, frisa.

A EBD salienta que, “após meses de confinamento, o Porto Santo é um destino perfeito para relaxar na natureza”. A pequena dimensão da ilha, os seus 5500 habitantes, o extenso areal e as virtudes terapêuticas da areia são alguns dos trunfos apresentados pela organização europeia, que refere que é, assim, possível desfrutar de umas férias descansadas sem preocupações quanto ao distanciamento para outros turistas.

Bruno Martins considera esta iniciativa muito importante, pois “transmite maior confiança aos turistas que, neste momento, ainda não decidiram onde vão realizar as suas férias”.