Direcção Regional de Estatística suspende inquéritos presenciais

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informa que os inquéritos feitos presencialmente por entrevistadores encontram-se suspensos até ao final do mês de abril.

Esta medida, que abrange também a Madeira, já foi comunicada aos entrevistadores locais pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM). A decisão, que deverá ser reavaliada ao longo do período de suspensão, resulta da situação de pandemia do novo coronavírus, e pretende reduzir os contactos diretos com os cidadãos, devido ao risco para ambos, entrevistadores e respondentes.

Ainda assim, o INE esclarece que a inquirição por telefone e pela internet será mantida e reforçada, pois quer o INE, quer a DREM, mantêm a pretensão de procurar assegurar a produção estatística oficial, assumindo-se a possibilidade de existirem ajustamentos ao calendário de difusão de dados.

Num contexto de profunda perturbação económica, as estatísticas serão fundamentais para perceber o alcance da crise que o novo coronavírus gerou e para servirem de apoio às medidas a tomar pelas autoridades. Por essa razão, a DREM apela à boa colaboração dos inquiridos.

O Recenseamento Agrícola – operação que só permite a realização de entrevistas presenciais, no caso aos agricultores – será suspenso em termos de recolha de informação, numa altura em que cerca de metade das explorações agrícolas na Região estavam recenseadas.

Outra operação de grande importância, como é o caso do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, do qual derivam indicadores anuais de pobreza e desigualdade e que, habitualmente, é desenvolvido com recurso a entrevistas presenciais junto dos respondentes, iniciar-se-á apenas com recurso a entrevistas telefónicas.

O surto do novo coronavírus adiou, também, a celebração dos 40 anos da regionalização deste departamento governamental, prevista para maio. A preparação de um novo Colóquio de Estatística ficou adiado devido às atuais circunstâncias.

A DREM, a exemplo de outras entidades governamentais, activou já o seu plano de contingência, sendo que alguns dos técnicos desta Direcção Regional iniciaram, nesta segunda-feira, o regime de teletrabalho.