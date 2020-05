Direcção Regional de Economia e Transportes reabre com novas regras

A Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT) reabre ao público hoje, dia 18 de Maio, com novas regras, de forma a contribuir para a contenção e prevenção da covid-19.

Assim, durante o período que for considerado necessário, o horário de funcionamento e as condições de acesso aos serviços da DRETT decorrerão de acordo com várias orientações.

É aconselhado aos utentes que privilegiem o uso das plataformas digitais para acesso aos serviços, quer para resolução directa de solicitações e esclarecimento de dúvidas, quer para a realização de agendamentos nos serviços, sempre que tal seja possível.

Eis algumas das orientações:

- O atendimento presencial será efectuado exclusivamente mediante agendamento prévio. O pedido poderá ser feito através de um link que em breve será disponibilizado no site da DRETT ou através de e-mail e contacto telefónico;

- O horário de atendimento, nos dias úteis, de segunda a sexta, decorrerá entre 9 e as 12 horas e das 14 horas às 16:30;

- Os utentes devem apresentar-se no horário agendado e com toda a documentação necessária para o efeito, evitando filas no exterior do espaço. Será concedida uma tolerância de 5 minutos;

- É obrigatório o uso de máscara no interior das instalações;

- Os utentes devem assegurar a higienização das mãos à entrada;

- É obrigatório manter o distanciamento social de, pelo menos, 2 metros;

- Os pagamentos serão realizados, preferencialmente, através de multibanco;

- Para obter o reembolso do Subsídio de Mobilidade de Porto Santo sugerimos que escolha a opção do Reembolso online. Alternativamente, os pedidos e documentos poderão ser entregues nas Repartições de Finanças da RAM. Em caso de dúvida pode ligar para o 291 212 900 ou enviar mensagem electrónica para: [email protected]