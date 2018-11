Diocese assinala Dia dos Pobres apenas com missa na Igreja do Colégio

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído pelo Papa Francisco, há dois anos, inspirado pelo Ano Santo da Misericórdia, que decorreu entre 2015 e 2016. “ Não podemos esquecer-nos dos pobres: trata-se dum convite hoje mais actual que nunca, que se impõe pela sua evidência evangélica”, disse na altura o Papa Francisco, citado no site da Diocese do Funchal.

No calendário, a iniciativa está marcada sempre para o penúltimo domingo do ano litúrgico. Assim sendo, neste ano, o “II Dia Mundial dos Pobres” decorrerá no 33.º Domingo do Tempo Comum, a 18 de Novembro próximo.

Para este dia, o Papa Francisco dirigiu uma mensagem a todos, cujo tema é um versículo do Salmo 34, 7: “ Este pobre clama e o Senhor o escuta “.

A Diocese do Funchal realiza, naquele dia, numa organização da Cáritas Diocesana, uma missa na Igreja do Colégio, pelas 10H, pelas intenções de todos os pobres.

No Vaticano, por sua vez, o Papa recebe, no auditório Paulo VI, mais de três mil convidados, para um almoço que assinala o II Dia Mundial dos Pobres, após a missa, na Basílica de São Pedro. Tal como aconteceu em 2017, Francisco vai sentar-se à mesa com os pobres, um gesto que se vai repetir em refeitórios de muitas paróquias, universidades, organizações assistenciais e associações de voluntariado que aderiram à iniciativa.

De acordo com informações veiculadas pela Santa Sé,o Vaticano vai oferecer ainda, ao longo desta semana, um posto móvel de saúde, com atendimento gratuito para pessoas necessitadas, na Praça de São Pedro, incluindo consultas de medicina geral, cardiologia, infeciologia, ginecologia e obstetrícia, podologia, dermatologia, reumatologia, oftalmologia e um laboratório de análises clínicas.

Na Região, exceptuando as iniciativas que possam ser tomadas pelas diversas paróquias, não são conhecidas mais actividades organizadas da Diocese liderada pelo Bispo D. António Carrilho, para o Dia Mundial dos Pobres, para além da eucaristia na Igreja do Colégio.