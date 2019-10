Na sequência da reunião extraordinária da câmara Municipal de Santana, realizada ontem de manhã, foi a deliberação de suspensão do mandato de Teófilo Cunha, que acabou aprovada por unanimidade. A decisão produz efeitos a partir do meio-dia de hoje, ou seja, Dinarte Fernandes é oficialmente o novo presidente da Câmara Municipal de Santana.

O novo presidente já desempenhava funções de vereador com pelouros, era terceiro na hierarquia do executivo de Teófilo Cunha, desde 2013. Na candidatura ao primeiro mandato, Dinarte Fernandes foi o 3º, na lista do CDS, razão pela qual a vice-presidência foi atribuída a Élia Gouveia, que ocupava o 2º. lugar da lista.

Já nas Autárquicas 2017, Dinarte Fernandes concorreu em 2.º lugar, logo atrás de Teófilo. Apesar dessa posição, o presidente do executivo camarário optou por manter a vereadora como ‘vice’. Élia Gouveia permanece nessa posição, mas agora tendo como seu superior Dinarte Fernandes, que chega à presidência aos 34 anos.