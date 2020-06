DIÁRIO revela amanhã quanto vale Miguel Albuquerque como candidato às Presidenciais

Se as Eleições Presidenciais fossem agora e admitindo as candidaturas de Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes. André Ventura, Miguel Albuquerque, entre outros, em quem votavam os portugueses?

A resposta surgirá amanhã, na edição impressa e digital do DIÁRIO com base no estudo de opinião efectuado pela Eurosondagem para o nosso jornal, bem como para o SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Correio do Minho, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Viseu, Oeiras Actual e o Setubalense, com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio.

O estudo também revelará as preferências dos madeirenses sensivelmente a sete meses das Presidenciais de 2021.

A recolha de opiniões ocorreu entre 15 e 18 de Junho em todo o País através de entrevistas telefónicas. Foram efetuadas 1.220 tentativas de entrevistas e, destas, 148 (12,1%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas então 1.072 entrevistas.

O erro máximo da Amostra é de 2,9%, para um grau de probabilidade de 95%.