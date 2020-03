DIÁRIO oferece acesso à edição impressa digital

A consulta da edição impressa digital do DIÁRIO é gratuita a partir de amanhã, sem que para o efeito seja necessário qualquer procedimento burocrático.

Até 31 de Março, a área habitualmente reservada a assinantes será disponibilizada sem complicações, por acreditarmos que vivemos numa fase em que o acesso à informação credível é fundamental.

Para além desta medida também acabamos de lançar uma publicação vespertina gratuita apenas na nossa plataforma digital. Trata-se do DIÁRIO do Coronavírus que surge em formato e-paper de segunda a sexta, sempre às 19h, com várias rubricas sobre a pandemia, entre as quais, um fact-check, um explicador, um consultório, uma página de desabafos e outra de boas notícias.

O DIÁRIO decidiu ainda reorganizar a sua Redacção por equipas específicas e ciclos noticiosos, de modo a melhorar a capacidade de resposta aos desafios que são lançados pelas audiências e à crescente procura por informação rigorosa e explicativa. Nesse contexto, 50% do nosso corpo redactorial, bem como de toda a EDN alternará o trabalho presencial com o teletrabalho.