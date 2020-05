DIÁRIO do Coronavírus alcança notoriedade internacional

“A comunicação social livre é sempre essencial, mas nunca dependemos tanto dela como durante esta pandemia, quando tantas pessoas estão isoladas e temem pela saúde”. As palavras são da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que traduzem a importância da informação verdadeira produzida pelo jornalismo versus a desinformação que pulula nas redes sociais como uma pandemia de falsidades e logros que também são responsáveis pela perda de vidas.

Ora, em Março, mês que marcou o início do Estado de Emergência devido à covid-19, e numa altura em que a maioria dos meios de comunicação tiveram de reduzir a sua produção noticiosa, entre outras consequências negativas, o DIÁRIO de Notícias da Madeira decidiu lançar uma publicação vespertina gratuita apenas na nossa plataforma digital: uma publicação exclusiva regional chamada DIÁRIO do Coronavírus. Em formato e-paper, de segunda a sexta-feira, logo depois das 19 horas, o DIÁRIO do Coronavírus, dirigido por Ricardo Miguel Oliveira, tem publicado, desde o primeiro número – lançado a 16 de Março - várias rubricas sobre a pandemia, produzindo um produto jornalístico credível, só possível através de uma reorganização prévia da redacção por equipas específicas e ciclos noticiosos, de modo a melhorar a capacidade de resposta aos desafios que são lançados pelas audiências e à crescente procura por informação rigorosa e explicativa.

36 edições depois, com alguns dos números a serem lidos de fio a pavio, de segunda a sexta-feira, por cerca de cinco mil pessoas, o DIÁRIO do Coronavírus já alcançou notoriedade fora de Portugal, tendo captado a atenção do especialista Norbert Küpper, que dirige o organismo internacional responsável pelo European Newspaper Award, o reputado concurso anual que premeia os melhores jornais a nível europeu, visando melhorar o intercâmbio de informações sobre design e concepção dos ‘media’ na Europa e contribuir para novas soluções criativas.

Norbert Küpper é também responsável pela plataforma www.editorial-design.com, que colecciona e agrupa jornais, revistas e ‘sites’ de todo o Mundo, tendo criado uma nova e vibrante secção que visa documentar a cobertura jornalística mundial da pandemia da covid-19.

Nessa secção, que irá encontrar em https://editorial-design.com/corona-crisis-2, Norbert Küpper colocou em foco (além da publicação alemã Fuldaer Zeitung) o vespertino DIÁRIO do Coronavírus, catalogando-o como projecto especial no contexto da abordagem jornalística mundial à pandemia da covid-19.

“Este jornal produz um e-paper diário, o DIÁRIO do Coronavírus. Esta publicação usa igualmente um fortíssimo jornalismo visual”, pode ler-se na apreciação de Norbert Küpper.

O especialista vai ainda mais longe: “O DIÁRIO de Notícias Madeira, com o seu jornal diário sobre o Coronavírus, é particularmente impactante e diferenciador entre as muitas centenas de jornais que avaliamos aqui. Nenhum outro jornal jamais fez esse esforço. As páginas são organizadas com muita clareza e oferecem todas as informações de que os leitores da região precisam neste momento da pandemia. Também é muito bom que o jornal se refira às ‘fake news’ e publique a verdade. Os jornais vivem do acto de noticiar com fiabilidade. Os leitores apreciam isso”.

Além de apresentar uma série de capas e páginas interiores do DIÁRIO do Coronavírus, Norbert Küpper publica uma declaração do coordenador de Arte e Produção do DIÁRIO, Eder Luís, que aqui reproduzimos: “Num momento em que informações e desinformação vêm de todos os lados, sentimos a necessidade de oferecer um produto totalmente gratuito aos nossos leitores com a missão de informar, mas também de explicar e esclarecer dúvidas.” Resta acrescentar que poderá encontrar todos os novos e antigos números do DIÁRIO do Coronavírus em https://edicao.dnoticias.pt.

Norbert Küpper é um especialista internacional em design de jornais. Ao longo da carreira já redesenhou mais de 180 jornais. Pela vigésima primeira vez, Norbert Küpper está a organizar a prestigiada iniciativa e concurso European Newspaper Award.

Nesta competição, o DIÁRIO de Notícias da Madeira já ganhou múltiplos prémios e, em 2010, recebeu o maior galardão, nomeadamente o ‘European Newspaper of the Year’, ou seja, o Jornal Europeu do Ano.

