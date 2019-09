DIÁRIO divulga amanhã sondagem sobre as legislativas nacionais

Se as eleições para a Assembleia da República fossem hoje, quem venceria? A resposta será conhecida na edição de amanhã do DIÁRIO com base nas projecções que constam do estudo de opinião da Eurosondagem/ Associação Mutualista Montepio.

O estudo que também será publicado no jornal SOL, Porto Canal e Diário Insular dos Açores foi elaborado entre 7 a 12 de Setembro através de entrevistas telefónicas à população residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas.

A amostra foi estratificada por Região, tendo resultado, Norte – 18,1%; A.M. do Porto – 13,2%; Centro – 27,4%; A.M. de Lisboa – 26,3%; Sul – 8,4%; R.A. Açores – 2,9%; R.A. Madeira – 3,2%, num total de 2.048 entrevistas validadas.

O estudo de opinião sucede ao Barómetro Político da Eurosondagem que tem vindo a ser publicado desde Março e inclui previsão de distribuição de mandatos por círculo eleitoral.