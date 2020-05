DIÁRIO dá volta em directo por uma ‘Região em transição’

Numa ‘Região em transição’, damos hoje uma espécie de volta à ilha em directo a partir das 9h e até às 12h, uma emissão com difusão no dnoticias.pt, no nosso Facebook e na TSF.

Uma emissão que inclui o Debate DIÁRIO: ‘Vai ficar tudo bem no Porto Santo?’ é o mote para a conversa com o Presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos, do ex-presidente Filipe Menezes de Oliveira, do director do Hotel Vila Baleira, Bruno Martins, e do administrador da Porto Santo Line, e Rui Gouveia.

Não se esqueça que hoje, ao final da tarde, regressa mais uma edição vespertina do DIÁRIO do Coronavírus, sempre em versão online e sempre de leitura gratuita.