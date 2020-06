Dia quente e com algumas nuvens

A chuva não abandona as previsões, mas hoje a cair será mais nas vertentes Norte e zonas montanhosas, chuva leve e dispersa a acompanhar um dia com períodos de muita nebulosidade, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê para o Funchal um dia também cinzento em alguns momentos. O vento será fraco a moderado na generalidade do Arquipélago, sendo fraco na capital madeirense. A temperatura máxima hoje volta a ser de 25ºC na ilha da Madeira, de 24ºC no Porto Santo.

O mar mantém-se calmo, à semelhança de ontem, com ondas de Nor-Noroeste com 1 metro a Norte e ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar está entre os 20/22ºC e índice ultravioleta em nível muito elevado, a Madeira com índice 8 e o Porto Santo com 9, numa escala de 1 a 11+.