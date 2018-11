Dia nublado na Madeira com chuva ao final da tarde

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um dia de chuva para o Arquipélago da Madeira, em especial no norte da ilha e nas zonas altas.

De resto, será uma sexta-feira cinzenta e nublada com vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste, sendo moderado a forte (30 a 40 km/h) até ao início da manhã e no final do dia, rodando gradualmente para sudoeste a partir do início da tarde.

Nas terras altas, o vento será moderado (20 a 35 km/h) de noroeste, sendo forte (40 a 50 km/h) até ao início da manhã e no final do dia, rodando gradualmente para sudoeste a partir do início da tarde.

Prevê-se ainda uma pequena subida de temperatura.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para chuva apenas no final do dia. O vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste a partir do final da tarde.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 21.º C