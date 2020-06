Dia Mundial dos Oceanos comemorado com exposição forográfica

Os secretários regionais de Mar e Pescas e do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Teófilo Cunha e Susana Prada, assinalaram o Dia Mundial dos Oceanos, com a inauguração e abertura ao público da exposição fotográfica “Madeira Mar Profundo”, no Centro Comercial La Vie, no Funchal.

A exposição “Madeira Mar Profundo” é o resumo fotográfico de 10 mergulhos que o submersível ‘Lula’ da Fundação Rebikoff realizou nos mares da Madeira, onde a equipa de investigadores filmou, fotografou e documentou o estado do riquíssimo património natural, espécies e habitats.