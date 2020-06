Dia do Concelho no Porto Santo começa com música de Max

As comemorações do Dia do Concelho começaram esta manhã no Porto Santo ao som dos hinos nacional e regional, e também canção de Max ‘Porto Santo’. Foi sob a entoação de ‘A Portuguesa’ e do ‘Hino da Região Autónoma da Madeira’ que as entidades locais hastearam as bandeiras do Município, da Região e de Portugal.

A Intervenção do presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos está prevista para daqui a pouco, para 11 horas, um discurso a transmitir em directo através das redes sociais, nomeadamente do Youtube e Facebook. À mesma hora toma posse no Largo do Pelourinho a direcção da Associação Empresarial do Porto Santo, que terá como presidente Rafaela Melim. Miguel Matos vai liderar a Assembleia Geral.