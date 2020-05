Dia do Concelho de Machico assinalado dia 8 nas plataformas digitais

Machico comemora na próxima, sexta-feira, dia 8 de Maio, o Dia do Concelho.

Atendendo à conjuntura imposta pela pandemia covid-19, a habitual sessão solene não irá realizar-se, pelo que a Câmara Municipal de Machico irá assinalar a efeméride com a realização de várias iniciativas dirigidas à população divulgadas através das plataformas digitais do município, nomeadamente da sua página Facebook.

O programa arranca com o hastear das bandeiras, nos Paços do concelho, pelas 09h30, seguida da deposição de uma coroa de flores junto ao monumento de homenagem aos antigos combatentes, no Jardim da Graça, às 10 horas.

Pelas 11 horas, os presidentes da Assembleia e Câmara Municipal de Machico, João Bosco da Costa de Castro e Ricardo Miguel Nunes Franco, transmitem uma mensagem na página oficial de Facebook do município.

Já pelas 19 horas, será transmitido em directo na mesma página, o concerto comemorativo do Dia do Concelho.

Por fim, às 21 horas, realizar-se-á uma arruada de viaturas dos Bombeiros Municipais de Machico, numa homenagem ao município e a todas as entidades e profissionais que estão na linha da frente no combate à pandemia covid-19.

Recorde-se que este é o segundo ano em que se comemora o feriado municipal a 8 de Maio e que a data da sua alteração foi em reunião ordinária da Assembleia Municipal de 21 de Fevereiro de 2019, após auscultação e debate junto da população.

Tal alteração deve-se ao facto de o 8 de Maio de 1440 ter um significado histórico para a Capitania de Machico, pois corresponde ao momento da carta de doação de capitania, pelo Infante Dom Henrique a Tristão Vaz Teixeira. De realçar que se trata da atribuição da primeira capitania dos Descobrimentos Portugueses.