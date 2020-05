Dia de sol marca feriado do 1.º de Maio na Madeira

Contrariando o clima dos últimos dias, o mês de Maio arranca com sol e poucas nuvens na Madeira. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira será marcada por céu pouco nublado na ilha da Madeira, oscilando com períodos de maior nebulosidade.

Quanto ao vento, soprará fraco, inferior a 15 km/h.

Apesar do tempo convidativo para um passeio ou piquenique, as recomendações das autoridades são para permanecer em casa, estando proibidas deslocações entre concelhos durante este fim-de-semana.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC