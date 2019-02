Dia de nuvens e precipitação fraca na Madeira

A Madeira apresenta este sábado, 9 de Fevereiro, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca. O cenário será igual em toda a ilha, com o Funchal a registar, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), períodos de céu muito nublado.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, rodando para o quadrante sul a partir da manhã.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18º C