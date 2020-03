Dia de chuva e vento provoca alguns constrangimentos no Aeroporto da Madeira

Devido às más condições atmosféricas que se faziam sentir junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, alguns voos enfrentaram esta quinta-feira constrangimentos à chegada à Madeira. Sobretudo entre o final da manhã e início da tarde algumas aeronaves viram-se obrigadas a desviar a primeira tentativa de aproximação à pista madeirense, por vezes com visibilidade reduzida devido aos aguaceiros e onde também o vento chegou a soprar com rajada de até 67 km/h.

Impedimentos que felizmente se revelaram momentâneos, não implicando que os voos apanhados pelas condições climatéricas adversas tivessem de divergir para outros aeroportos, tendo as aeronaves em questão encontrado, passado pouco tempo, condições para aterrar em Santa Cruz. Pelo menos dois voos, ambos operados pela TUI e provenientes da Alemanha, um vindo de Colónia, outro com origem em Berlin, foram obrigados a ‘tempo extra’ à chegada à Madeira.

Recorde-se que esta quinta-feira o IPMA tinha previsto aguaceiros e aumento da intensidade do vento “com rajadas da ordem dos 80 km/h nos extremos leste e oeste da Madeira e regiões montanhosas” resultado da “aproximação e passagem de superfície frontal fria, em dissipação.

Até às 16 horas o vento havia registado rajada de até 72 km/h na Ponta de São Lourenço. Quanto à precipitação, as regiões montanhosas e a costa Norte têm tido uma quinta-feira molhada, com destaque para Santana, com 34,6 mm registados até meio da tarde, dos quais resultaram dois registos com parâmetro de aviso amarelo (13,2 mm/1h e 33,6 mm/6h).