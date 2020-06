Dia de céu muito nublado com possibilidade de chuva

A previsão do tempo para esta sexta-feira na Região Autónoma da Madeira aponta para períodos de céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, em especial até ao final da tarde.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/hora) do quadrante oeste, tornando-se fraco (inferior a 15 km/hora) do quadrante norte a partir do final da tarde.

Na zona do Funchal, em especial, a mesma previsão para a nebulosidade, mas com chuva fraca ou aguaceiros para o mesmo período, com o vento a soprar em geral fraco (inferior a 20 km/hora) do quadrante oeste.

No mar da Costa Norte as ondas de noroeste deverão atingir a altura de 1 a 1,5 metros, enquanto na Costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar estará nos 20 a 21º Celsius.