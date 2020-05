O boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) com as informações até às 24 horas de ontem confirmam a inexistência de novos casos de infecção do novo coronavírus no Arquipélago, conforme a informação avançada pela Secretaria Regional da Saúde e Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE). A Madeira mantém os 90 infectados que tinha ontem e antes de ontem e mantém-se como a Região do país com menos positivos e a única sem óbitos de covid-19.