DGS avança com mais um caso de covid-19 na Madeira

O boletim diário com a situação epidemiológica em Portugal disponibilizado pela Direcção-Geral da Saúde com dados actualizados até às 24 horas de ontem dá conta da existência de mais um caso positivo na Madeira, são nas contas nacionais 53 os infectados com o novo coronavírus no arquipélago.

As contas das autoridades regionais revelam menos três casos, são 50 informou ontem o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais. A diferença é justificada pelos doentes diagnosticados com covid-19 no continente mas com domicílio fiscal na Madeira.