Madeira regista mais um caso positivo de Covid-19

A Madeira regista um novo caso positivo. Trata-se do viajante testado à Covid-19 que foi testado no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e que estava em estudo desde o dia de ontem.

Sobe assim 99 os casos confirmados de Covid-19 na Região, dos quais 93 são casos recuperados e 6 são casos activos, refere o Instituto de Administração da Saúde, na actualização da informação sobre a situação epidemiológica.

Os 6 casos activos são todos casos importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de Covidd-19 do Aeroporto da Madeira.

Destes, 3 têm residência na RAM e 3 são não residentes. Apenas um doente encontra-se ainda na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à doença no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde realizou os testes confirmatórios.

À data, 7884 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação MadeiraSafeToDiscover, 4128 destas pessoas estão em vigilância activa, acrescenta o IASAúde na nota de imprensa.