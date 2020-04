Dez novos casos positivos de covid-19 na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está esta manhã na Quinta Vigia a apresentar as medidas para este novo período e disse que há dez novos casos positivos de contágio local pelo novo coronavírus e há 40 outras pessoas a fazer testes, estando já em unidades hoteleiras. A situação é grave, acrescentou, e resulta de um caso em Câmara de Lobos, que foi anunciado ontem.

O líder do executivo madeirense defendeu que é preciso tempo para atenuar as medidas de contenção da covid-19, que o vírus é altamente contagioso e deu exemplos como Singapura e Macau que recuaram no levantamento do confinamento.

O controlo dos acessos exteriores, o confinamento da população mais idosas e a proibição de ajuntamento e pessoas vão manter-se.

As máscaras são de uso recomendado para toda a população e obrigatória a partir de 0 horas 22 de Abril, quarta-feira, para todas as actividades em contacto com o público, como mercados, padarias, frutarias, talhos, distribuição e outros.

A cerca sanitária em Câmara de Lobos não está excluída, e mais medidas serão tomadas ao final do dia.