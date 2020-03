Deu negativo resultado do teste ao doente que ‘fechou’ parte do serviço de urgência do hospital

Deu negativo o resultado do teste ao doente que ontem ‘fechou’ parte do serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e mandou para isolamento dois bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol. Uma informação confirmada pelo comandante daquela corporação.

Depois de avaliado no Centro de Saúde da Ribeira Brava, os bombeiros foram chamados para fazer o transporte do doente às urgências do Hospital Central do Funchal. Só à chegada ao banco de urgências, na triagem feita, é que apresentou sintomas que configurava uma possível infecção de Covid-19, daí as medidas de prevenção entretanto adoptadas.