Um funcionário é suspeito de desvio de receitas da venda de bilhetes e passes no valor de 200 mil euros. Administração da empresa pública Horários do Funchal (HF) pondera participar caso à Justiça e Secretário da Economia quer averiguação aprofundada. É este o assunto que faz manchete e grande mancha gráfica esta quinta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Ainda sobre a HF saiba que a empresa perdeu 77% dos passageiros em Abril.

“Separados por dois metros” é outro dos destaques da primeira página - Governo Regional não impõe regra de um terço da capacidade, mas obriga a distanciamento nos restaurantes, regra que também aplica nas praias.

No topo da capa, acompanhada por duas fotos, surge a notícia trágica de três mortes na estrada, ontem, 13 de Maio, resultantes de acidentes fatais em Gaula e no Funchal.

“Governo esconde fabricantes das máscaras” e “Comissão Europeia ordena livre circulação” são os outros dois destaques da primeira página.

