Desinfeção Profissional – Prevenção COVID-19

De acordo com as recomendações internacionais, a Extermínio - Higiene Controle, Lda., disponibiliza um serviço de nebulização com virucidas para desinfeção profissional de instalações, o qual é recomendado para os casos de suspeita em, espaços, empresas, entre outras edificações, mas também como método preventivo em organizações com elevado número de pessoas e que pretendam controlar a propagação do vírus!

Nebulização pode ser feita no interior e exterior.

Áreas de utilização?

- Edificações a nível interno e externo;

- Piscinas, aquários e outras águas;

- Sistemas de ar condicionado;

- Paredes e pavimentos;

- Fossas sépticas e águas residuais.

O que desinfeta?

- o Ar;

- Superfícies;

- Materiais;

- Equipamentos;

- Mobiliário.

O que utilizamos?

- Pulverizadores;

- Nebulizadores;

- Atomizadores.

Adequado para:

- Equipamentos;

- Contentores;

- Utensílios de consumo;

- Condutas de transporte;

- Divisões das edificações.

As organizações devem delinear um Plano de Contingência especifico, para responder a um cenário de epidemia pelo novo coronavírus.

O serviço referido, deverá ser introduzido por prevenção, suspeita ou presença de casos de infeção por SARS-CoV-2.

Como consultores, analisamos as necessidades de cada cliente, elaborando um plano personalizado e adequado para cada situação.

Efetuamos diagnóstico gratuito a qualquer situação de desinfeção!

