“Desde o PREC que não havia tantos receios”, diz Lopes da Fonseca

Lopes da Fonseca diz que “desde o PREC não havia tantos receios” nas populações como os resultantes da COVID-19. Palavras proferidas há instantes na cerimónia que decorre neste momento na Assembleia Legislativa da Madeira, para assinalar o 25 de Abril de 1974.

O líder parlamentar do CDS reclama a solidariedade do Estado, nomeadamente pela suspensão da lei de finanças regionais, uma moratória no pagamento da dívida e uma intervenção mais acertiva do Presidente da República.

Lopes da Fonseca criticou declarações do PS sobre a aplicação do lay off na Região, vista como um “favor” do estado.

“Ainda não sabemos o que nos espera, mas sabemos que teremos de nos habituar a conviver com este vírus”, disse.