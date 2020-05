Desde Fevereiro de 2012 que malparado das empresas madeirenses não era tão baixo

Segundo os dados do Banco de Portugal, no final de Março de 2020, o saldo dos empréstimos concedidos a cerca de 3.600 sociedades não financeiras (SNF) na Região era de 1.592,3 milhões de euros, inferior em 61,8 milhões de euros em termos homólogos (-3,7%), sendo que, quando comparado com Dezembro (final do 4.º trimestre de 2019), assistiu-se a um aumento de 82,1 milhões de euros (+5,4%). De notar que o número de sociedades com empréstimos cresceu de 3,4 mil para 3,6 mil entre Março de 2019 e Março deste ano.

Por sua vez, o montante de empréstimos vencidos não ultrapassava os 119,6 milhões de euros em Março de 2020, decrescendo em 82,7 milhões de euros (-40,9%) comparativamente ao mesmo mês de 2019. Esta evolução permitiu reduzir o rácio de empréstimos vencidos na Região entre Março de 2019 e Março de 2020, de 12,2% para 7,5%, respectivamente, constituindo este o valor mais baixo desde Fevereiro de 2012. Apesar da convergência com o país, a RAM continua a apresentar um rácio superior, sendo que no cômputo nacional, este indicador passou de 7,6% para 4,4% entre Março de 2019 e Março de 2020.

A percentagem de devedores do sector das SNF com empréstimos vencidos no final de Março de 2020 era de 21,3%, valor superior ao nacional (19,4%), crescendo em termos homólogos (0,8 pontos percentuais) e também face a Dezembro passado (0,9 p.p.).

Mais famílias com empréstimos

No sector das famílias e das Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias (ISFLSF), o saldo dos empréstimos concedidos era em Março de 2020 de 3.246,1 milhões de euros, inferior aos 3.297,8 milhões de euros (-1,6%) de um ano antes. 64,7% daquele saldo era referente ao segmento da “habitação” e os 35,3% restantes ao “consumo e outros fins”. Comparativamente a Março de 2019, o saldo dos empréstimos concedidos referente ao primeiro segmento diminuiu 0,7%, enquanto no segundo a redução foi mais expressiva (-3,1%).

O número de devedores no sector das famílias e das ISFLSF ascendia a 101,3 mil no final de Março de 2020, apresentando uma tendência crescente no último ano (+10,0%), transversal aos segmentos “habitação” (+2,6%) e “consumo e outros fins” (+11,8%).

Relativamente aos empréstimos vencidos no segmento da habitação, os mesmos não ultrapassavam os 29,1 milhões de euros, representando um rácio de empréstimos vencidos de 1,4%, percentagem acima do valor nacional (0,8%). Entre Março de 2019 e Março de 2020, o rácio de empréstimos vencidos de “habitação” reduziu-se em 0,3 pontos percentuais na Região, enquanto que no geral do ‘malparado’ das famílias, manteve-se nos 18,6%, a percentagem mais baixa desde Abril de 2017.