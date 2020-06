Descongelamento da carreira Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, na nova tabela, vai avançar na Madeira

Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da Região Autónoma da Madeira (RAM) vão ver as suas carreiras descongeladas, na nova tabela. Este foi o resulta da reunião de hoje, 16 de Junho, entre o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) e a Secretaria Regional da Saúde da Madeira, onde ficou acordada a operacionalização do processo de descongelamento das carreiras TSDT na nova tabela. Ambas as entidades esperam que seja possível concluir a revisão ao Decreto Legislativo Regional (DLR) ainda nesta sessão legislativa, encerrando o processo até ao final de julho.

Recorde-se que os TSDT da RAM têm vindo a reivindicar, junto do Governo Regional, que o descongelamento da carreira seja realizado na nova tabela salarial. “Apesar do Secretário Regional da Saúde ter anunciado, em novembro, que esta pretensão dos TSDT seria satisfeita, até porque era uma questão de justiça para com este grupo profissional, a verdade é que não tinha havido desenvolvimentos no sentido de operacionalizar este processo” refere Roberto Silva, dirigente do STSS. Acrescentando, “a reunião de hoje foi um passo fundamental para se definir as próximas etapas, de forma a que esta revisão ao DLR abranja todos os TSDT do setor público regional e agilize o processo, pois, existem TSDT a exercer funções em várias instituições públicas regionais dependentes de diferentes secretarias regionais, o torna o processo um pouco mais lento”. Finalizando, “mesmo assim, acreditamos que, apesar das dificuldades, o processo pode ser concluído ainda durante esta sessão legislativa. Vontade também expressa, hoje, pelo Secretário Regional da Saúde.”

É de referir que são mais de três centenas e meia os profissionais que serão abrangidos por esta medida. Os TSDT da RAM estão distribuídos pelo SESARAM, IA-Saúde, Secretaria Regional da Educação e Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.