Deputados da Assembleia da República foram conhecer adegas do Vinho Madeira

O presidente da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, Joaquim Barreto, disse hoje que a visita à Madeira pretende promover o contacto “com algumas realidades da ilha”, nomeadamente as atividades na área florestal e aquacultura.

“Nós decidimos efetuar uma visita à Madeira para tomar contacto direto com algumas realidades da ilha nomeadamente ao nível do movimento associativo, dos jovens agricultores e, no plano institucional, com a Assembleia Legislativa, com o Governo Regional e com o Representante da República”, explicou o deputado socialista Joaquim Barreto, à margem da visita às instalações da empresa Blandy´s Wine Lodge.

“Um dos objetivos é ver também o que está a ser desenvolvido noutras áreas de atividade na parte florestal, nos cetáceos e na aquacultura”, acrescentou.

Uma delegação da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República encontra-se em visita oficial à Região Autónoma da Madeira até terça-feira.

Para Joaquim Barreto, a ideia é igualmente que os deputados, enquanto parlamentares na Assembleia da República, possam ter “uma ideia mais objetiva e real daquilo que é a situação dos setores que estão ligados à área de intervenção da Comissão na Assembleia da República”.

A Comissão visitará esta tarde a Associação do Parque Ecológico do Funchal e o Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha.

O domingo está reservado para as atividades ligadas ao mar, com observação de cetáceos e infraestruturas de aquacultura.

Na segunda-feira, durante a manhã, a comissão terá audiências com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e reúne-se com a Comissão de Recursos Naturais e Ambiente do parlamento madeirense.

Durante a tarde está programada uma visita ao Centro de Maricultura da Calheta e uma audiência com o secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, Humberto Vasconcelos. O programa termina com encontros com as associações de agricultores e jovens agricultores da Madeira.

Já na terça-feira, a Comissão de Agricultura e Mar visita o Centro de Processamento de Banana da GESBA, na Ponta do Sol, almoça com o representante da República, no Palácio de São Lourenço, e visita a Sodiprave, o Engenho do Porto da Cruz e a Madeira Biomass Energy.